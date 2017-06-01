Манат к доллару в январе-мае укрепился на 3,9%, к евро – подешевел на 2%

Манат по отношению к доллару в январе-мае 2017 года укрепился на 3,88%, сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных Центрального банка.

При этом в мае 2017 года манат по отношению к доллару укрепился на 0,29% (в апреле текущего года манат укрепился к доллару на 1,27%).

Средний курс маната к доллару в мае составил 1,7023 AZN/$1 против 1,706 AZN/$1 в апреле текущего года.

В январе-мае текущего года манат по отношению к евро подешевел на 2%. При этом в мае манат к евро подешевел на 2,817% (в апреле манат к евро подешевел на 0,478%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году манат к доллару подешевел на 13,6%.

А.Азизов