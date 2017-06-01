Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9141 RUR   0.0301 GBR   2.1903 TRY   0.4826

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 26° 3 Июн 18° 27° 4 Июн 17° 26°

Внутренняя политика 01.06.2017 10:15

В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня имеется более $48 млн.

Более $48 млн. накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июня 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Так, на счету указанного фонда накопилось 82 млн 414 тыс. 536,16 манатов, $212 тыс. 873,88, 7,436 тыс. евро и 5 тыс. рублей.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМИЯ, ФОНД, НАКОПЛЕНИЯ


Похожие новости


В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось более $49 млн. В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено $47,5 млн. В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось более $49 млн. В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось около $50 млн. В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накопилось более $47 млн. Поступления в Фонд помощи ВС Азербайджана в 2015 году составили 9,4 млн. манатов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]