Первый вице-спикер парламента Азербайджана обвинил европейских коллег в двойных стандартах

Мецаморская атомная электростанция в Армении представляет серьезную угрозу безопасности региона, заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Зияфет Аскеров, обвинив европейских парламентариев в применении двойных стандартов.
«Наши европейские коллеги заявляют о том, что действующая в Беларуси атомная электростанция представляет опасность для Европы. При этом почему-то они обходят стороной используемую в Армении устаревшую Мецаморскую АЭС. Налицо применение двойных стандартов со стороны депутатов ПАСЕ», - подчеркнул З.Аскеров в четверг в Баку на заседании комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблее Совета Европы.
По его словам, Мецаморская АЭС таит в себе серьезную угрозу для региона. «Мецаморская АЭС была построена по аналогии с Чернобыльской, и если в Мецаморе произойдет даже незначительная авария, то это приведет к ужасающей трагедии в регионе. Кроме того необходимо учесть, что территория Армении находится в сейсмоактивной зоне, и возможное сильное землетрясение вызовет катастрофу на АЭС», - отметил З.Аскеров.
Он также обвинил европейских парламентариев в применении двойного подхода в вопросе беженцев. «Европа сегодня сталкивается с серьезной миграционной проблемой. На самом деле речь идет не о мигрантах, а о беженцах, вынужденно покинувших свои дома из-за войн. Европа не может опомниться от появления 1 млн беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, тогда как Азербайджан вот уже 25 лет решает социально-бытовые проблемы более 1 млн вынужденных переселенцев и беженцев в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий. Однако, европейские парламентарии, когда говорят о проблеме мигрантов, почему-то обходят своим вниманием азербайджанских беженцев», - сказал он.
По его словам, среди 1 млн вынужденных переселенцев и беженцев в Азербайджане - 300 тыс. составляют дети.
Р.Бабаев
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