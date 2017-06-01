Азербайджан рассчитывает к 2021г довести добычу газа до 44,5 млрд кубометров в год – глава Минэнерго

Правительство Азербайджана прогнозирует увеличение добычи газа в 2020 году до 44,5 млрд кубометров, заявил министр энергетики республики Натиг Алиев на конференции Caspian Oil&Gas в четверг.

"Основной рост объемов газодобычи (в ближайшие годы - ИФ) в стране ожидается за счет месторождения Шах-Дениз", - отметил Н.Алиев.

Он сообщил, что согласно прогнозам в 2017 году добыча газа в Азербайджане ожидается на уровне 28,5 млрд кубометров, в 2018 году - 27,7 млрд кубометров, в 2019 году - 32,8 млрд кубометров.

"При этом, в период 2017-2020гг добыча газа компанией SOCAR останется стабильной и составит 6,4 млрд кубометров газа в год", - добавил он.

По его словам, добыча попутного газа с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в период с 2017 по 2020 год прогнозируется на уровне 12 млрд. кубометров в год

"В 2020 году планируется начать добычу газа с месторождения Абшерон, а в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока Азери-Чираг-Гюнешли. Также в настоящее время рассматривается возможность введения в ближайшей перспективе в разработку месторождений Нахчивань, Шафаг-Асиман", - отметил он.

Н.Аббасова