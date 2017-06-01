Азербайджан рассчитывает к 2021г довести добычу газа до 44,5 млрд кубометров в год – глава Минэнерго

Правительство Азербайджана прогнозирует увеличение добычи газа в 2020 году до 44,5 млрд кубометров, заявил министр энергетики республики Натиг Алиев на конференции Caspian Oil&Gas в четверг.
"Основной рост объемов газодобычи (в ближайшие годы - ИФ) в стране ожидается за счет месторождения Шах-Дениз", - отметил Н.Алиев.
Он сообщил, что согласно прогнозам в 2017 году добыча газа в Азербайджане ожидается на уровне 28,5 млрд кубометров, в 2018 году - 27,7 млрд кубометров, в 2019 году - 32,8 млрд кубометров.
"При этом, в период 2017-2020гг добыча газа компанией SOCAR останется стабильной и составит 6,4 млрд кубометров газа в год", - добавил он.
По его словам, добыча попутного газа с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в период с 2017 по 2020 год прогнозируется на уровне 12 млрд. кубометров в год
"В 2020 году планируется начать добычу газа с месторождения Абшерон, а в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока Азери-Чираг-Гюнешли. Также в настоящее время рассматривается возможность введения в ближайшей перспективе в разработку месторождений Нахчивань, Шафаг-Асиман", - отметил он.
Н.Аббасова
Около 30 азербайджанских детей все еще остаются в плену у Армении – глава Госкомитета
Первый вице-спикер парламента Азербайджана обвинил европейских коллег в двойных стандартах
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июня имеется более $48 млн.
Анонимный благотворитель из Финляндии пожертвовал UNICEF 6 млн евро
Трамп удалил твит с загадочным словом covfefe и предложил подписчикам угадать его значение
Азербайджан и Колумбия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Верховный суд Бразилии отказал президенту в просьбе отложить допрос в полиции
В сенате США предлагают новые санкции против России
Президент Литвы видит в России главную проблему для стран Балтии
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Вышел в свет 100-тый выпуск журнала Caspian Energy
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»