Около 30 азербайджанских детей все еще остаются в плену у Армении – глава Госкомитета

Около 30 азербайджанских детей, взятых в плен Арменией в результате оккупации территорий Азербайджана, все еще остаются в неволе, заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Хиджран Гусейнова.

«После достижения соглашения о перемирии между Азербайджаном и Арменией, Баку удалось добиться освобождения 210 детей, взятых армянами в плен и заложники. Еще 61 ребенок числится без вести пропавшим, а 27 детей все еще остаются в армянском плену», - сказала Х.Гусейнова в четверг в Баку на заседании комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблее Совета Европы.

По ее словам, в результате армянской оккупации ранения получили сотни азербайджанских детей.

«Во время карабахской войны армянами были убиты 193 азербайджанских ребенка. К сожалению, наши дети продолжают гибнуть в результате армянской агрессии и террора и после достижения в 1994 году соглашения о перемирии. После достижения перемирия, от армянского террора пострадали 32 азербайджанских ребенка, 13 из которых погибли и 19 получили ранения», - отметила она.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев