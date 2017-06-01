Около 30 азербайджанских детей все еще остаются в плену у Армении – глава Госкомитета

Около 30 азербайджанских детей, взятых в плен Арменией в результате оккупации территорий Азербайджана, все еще остаются в неволе, заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Хиджран Гусейнова.
«После достижения соглашения о перемирии между Азербайджаном и Арменией, Баку удалось добиться освобождения 210 детей, взятых армянами в плен и заложники. Еще 61 ребенок числится без вести пропавшим, а 27 детей все еще остаются в армянском плену», - сказала Х.Гусейнова в четверг в Баку на заседании комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Парламентской Ассамблее Совета Европы.
По ее словам, в результате армянской оккупации ранения получили сотни азербайджанских детей.
«Во время карабахской войны армянами были убиты 193 азербайджанских ребенка. К сожалению, наши дети продолжают гибнуть в результате армянской агрессии и террора и после достижения в 1994 году соглашения о перемирии. После достижения перемирия, от армянского террора пострадали 32 азербайджанских ребенка, 13 из которых погибли и 19 получили ранения», - отметила она.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Р.Бабаев
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