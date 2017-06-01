Баку поддержит любые меры для стабилизации цен на нефть – глава Минэнерго Азербайджана

Азербайджан готов поддержать любые меры, направленные на стабилизацию мировых цен на нефть, заявил министр энергетики республики Натиг Алиев журналистам в четверг.
"Лично я не вижу никаких предпосылок для увеличения объемов добычи нефти в Азербайджане. В этой связи Азербайджан поддержит все меры, которые ОПЕК предложит для обеспечения стабильных цен на нефть, о чем мы неоднократного заявляли", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Министр отметил, что в ноябре текущего года состоится следующая министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК, на которой будут заслушаны рекомендации Технического мониторингового комитета.
"Их рекомендации будут основаны на анализе развития мировой экономики и пропорций между спросом на нефть и предложением. В зависимости от рекомендаций Мониторингового Комитета либо мы подтвердим свое решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти (на 9 месяцев - ИФ-Аз) либо будет принято какое-то другое дополнительное решение", - добавил министр.
Н.Аббасова
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