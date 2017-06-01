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ТЭК 01.06.2017 11:05

Баку поддержит любые меры для стабилизации цен на нефть – глава Минэнерго Азербайджана

Азербайджан готов поддержать любые меры, направленные на стабилизацию мировых цен на нефть, заявил министр энергетики республики Натиг Алиев журналистам в четверг.

"Лично я не вижу никаких предпосылок для увеличения объемов добычи нефти в Азербайджане. В этой связи Азербайджан поддержит все меры, которые ОПЕК предложит для обеспечения стабильных цен на нефть, о чем мы неоднократного заявляли", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Министр отметил, что в ноябре текущего года состоится следующая министерская встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК, на которой будут заслушаны рекомендации Технического мониторингового комитета.

"Их рекомендации будут основаны на анализе развития мировой экономики и пропорций между спросом на нефть и предложением. В зависимости от рекомендаций Мониторингового Комитета либо мы подтвердим свое решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти (на 9 месяцев - ИФ-Аз) либо будет принято какое-то другое дополнительное решение", - добавил министр.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, РЕШЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]