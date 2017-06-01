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Дальнее зарубежье 01.06.2017 13:43

Китай намерен придерживаться парижского климатического соглашения вне зависимости от планов США - МИД КНР

Китай планирует поддерживать международное соглашение по борьбе с изменениями климата 2016 года даже в том случае, если США выйдут из него, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"То, что позиции других стран могут меняться, значения не имеет. Мы будем продолжать поддерживать (соглашение - ИФ)", - заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она добавила, что изменение климата на планете является мировым вызовом, который не должна игнорировать ни одна страна.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, решил вывести США из международного климатического соглашения. Как ожидается, он объявит о своем решении в четверг вечером.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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Тэги: КИТАЙ, КЛИМАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]