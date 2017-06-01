В Японии запустили ракету с навигационным спутником Michibiki

Япония запустила в четверг ракету со вторым навигационным спутником Michibiki, который должен позволить улучшить точность информации о местоположении в смартфонах и автомобильных навигационных системах, сообщают западные СМИ.

Запуск ракеты-носителя H-2A был произведен с космодрома Танегасима на юге Японии.

Первый навигационный спутник Michibiki был запущен в 2010 году, в течение 2017 года планируется запуск еще двух.

Таким образом, японская система, используемая совместно с американским GPS, позволит более точно определять местоположения пользователей в Японии.