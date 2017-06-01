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СНГ 01.06.2017 14:16

Путин: попытки сдерживания России не работают

Попытки сдерживать Россию в обеспечении национальных интересов путем экономических ограничений вне рамок международного права приносят нулевой эффект, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с руководителями международных информагентств В.Путин, говоря о русофобии, которая царит в некоторых странах мира, заметил, что частично это связано с установлением многополярного мира, что вызывает "раздражение" у партнеров.

Кроме того, он напомнил, что некоторые партнеры в отдельных странах "начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие, не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе ограничения экономического характера".

"А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего, а это вызывает стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода. Но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят, на голом месте, на пустом месте", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]