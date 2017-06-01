Путин: попытки сдерживания России не работают

Попытки сдерживать Россию в обеспечении национальных интересов путем экономических ограничений вне рамок международного права приносят нулевой эффект, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с руководителями международных информагентств В.Путин, говоря о русофобии, которая царит в некоторых странах мира, заметил, что частично это связано с установлением многополярного мира, что вызывает "раздражение" у партнеров.

Кроме того, он напомнил, что некоторые партнеры в отдельных странах "начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие, не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе ограничения экономического характера".

"А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего, а это вызывает стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода. Но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят, на голом месте, на пустом месте", - сказал В.Путин.