Путин: попытки сдерживания России не работают

Попытки сдерживать Россию в обеспечении национальных интересов путем экономических ограничений вне рамок международного права приносят нулевой эффект, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с руководителями международных информагентств В.Путин, говоря о русофобии, которая царит в некоторых странах мира, заметил, что частично это связано с установлением многополярного мира, что вызывает "раздражение" у партнеров.
Кроме того, он напомнил, что некоторые партнеры в отдельных странах "начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие, не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе ограничения экономического характера".
"А теперь видят, что это не работает, эффект нулевой, и это вызывает внутреннее такое раздражение, желание все-таки какими-то способами добиться своего, а это вызывает стремление обострить ситуацию. К сожалению, для тех, кто это делает, мы не даем повода. Но повод стараются найти, что называется, и как у нас говорят, на голом месте, на пустом месте", - сказал В.Путин.
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