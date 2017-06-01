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СНГ 01.06.2017 14:32

Хакеры не могут существенно влиять на ход выборов в другой стране - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к хакерским атакам, призванным повлиять на результаты выборов в других странах.

"Я глубоко убежден: никакие хакеры не могут кардинально влиять на ход избирательной кампании в другой стране. Ничего это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты (выборов - ИФ)", - сказал В.Путин в четверг на встрече с руководителями иностранных информационных агентств.

"Мы на государственном уровне не занимаемся этим (хакерством - ИФ) и не собираемся заниматься. Наоборот, мы всячески стараемся бороться внутри страны", - отметил В.Путин.

Он подчеркнул, что вполне может представить, что "специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных (хакерских - ИФ) атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации". "Современные технологии позволяют это делать", - сказал глава российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЫБОРЫ, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]