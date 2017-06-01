Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9141 RUR   0.0301 GBR   2.1903 TRY   0.4826

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 26° 3 Июн 18° 27° 4 Июн 17° 26°

ТЭК 01.06.2017 14:00

Объем добычи газа с глубокозалегающих пластов на блоке АЧГ может составить до 5 млрд кубометров в год – глава Минэнерго Азербайджана

Ежегодный объем добычи газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли может составить 3-5 млрд кубометров, сообщил министр энергетики республики Натиг Алиев журналистам в четверг.

"Общие запасы газа в глубокозалегающих пластах блока АЧГ составляют 280 млрд кубометров. При таких объемах считаю, что ежегодный объем добычи газа с этих пластов может составить 3-5 млрд кубометров", - сказал Н.Алиев.

Министр сообщил, что в настоящее время с компанией BP ведутся переговоры по реализации данного проекта.

"Геологическое строение этих месторождений нам известно, поэтому технические вопросы не такие сложные. В случае достижения договорённости с BP работы можно будет начать быстро", - добавил он.

Ранее Н.Алиев заявил, что в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока АЧГ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЧГ, АЧГ, ПЛАСТЫ, ПЛАСТЫ, ДОБЫЧА, ДОБЫЧА


Похожие новости


С АЧГ до сих пор добыто более 428 млн тонн нефти и 130 млрд кубометров газа - SOCAR Контракт на разработку блока АЧГ будет продлен в июне - региональный президент BP Президент Алиев уверен в скором согласовании с иностранными инвесторами соглашения о продлении срока разработки блока АЧГ Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-апреле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили около $2 млрд Добыча нефти на блоке АЧГ в I квартале сократилась на 11% Для подписания соглашения о продлении срока разработки блока АЧГ должны быть выполнены все условия Азербайджана - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]