Объем добычи газа с глубокозалегающих пластов на блоке АЧГ может составить до 5 млрд кубометров в год – глава Минэнерго Азербайджана

Ежегодный объем добычи газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли может составить 3-5 млрд кубометров, сообщил министр энергетики республики Натиг Алиев журналистам в четверг.
"Общие запасы газа в глубокозалегающих пластах блока АЧГ составляют 280 млрд кубометров. При таких объемах считаю, что ежегодный объем добычи газа с этих пластов может составить 3-5 млрд кубометров", - сказал Н.Алиев.
Министр сообщил, что в настоящее время с компанией BP ведутся переговоры по реализации данного проекта.
"Геологическое строение этих месторождений нам известно, поэтому технические вопросы не такие сложные. В случае достижения договорённости с BP работы можно будет начать быстро", - добавил он.
Ранее Н.Алиев заявил, что в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока АЧГ.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).
Н.Аббасова
Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами
Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад
В Азербайджане планируют ввести запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов
В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Инженеры в США готовятся к тестированию самого большого в мире самолета Stratolauch
Путин считает Трампа искренним человеком, а окончательное мнение о нем составит при встрече - "Блумберг"
В Литве, лидирующий в рейтинге самых пьющих стран, подняли возраст, с которого разрешено употреблять алкоголь
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»