Объем добычи газа с глубокозалегающих пластов на блоке АЧГ может составить до 5 млрд кубометров в год – глава Минэнерго Азербайджана

Ежегодный объем добычи газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли может составить 3-5 млрд кубометров, сообщил министр энергетики республики Натиг Алиев журналистам в четверг.

"Общие запасы газа в глубокозалегающих пластах блока АЧГ составляют 280 млрд кубометров. При таких объемах считаю, что ежегодный объем добычи газа с этих пластов может составить 3-5 млрд кубометров", - сказал Н.Алиев.

Министр сообщил, что в настоящее время с компанией BP ведутся переговоры по реализации данного проекта.

"Геологическое строение этих месторождений нам известно, поэтому технические вопросы не такие сложные. В случае достижения договорённости с BP работы можно будет начать быстро", - добавил он.

Ранее Н.Алиев заявил, что в 2026 году может начаться добыча газа с глубокозалегающих пластов блока АЧГ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Н.Аббасова