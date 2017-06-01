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Социум 01.06.2017 14:06

MIDA уже рассмотрело более 420 обращений граждан, желающих получить льготное жилье

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана за два дня рассмотрело более 420 обращений граждан для получения льготного жилья.

«За два дня рассмотрено 423 из 1,032 тыс. зарегистрированных обращений граждан. По рассмотренным обращениям гражданам направлены ответы», - отмечается в сообщении агентства.

Госагентство отмечает, что было подтверждено право 366 граждан, желающих получить льготное жилье, и обеспечено создание их личного электронного кабинета. Кроме того, 41 гражданин получили уведомление о недостатках в документах, 16 - получили уведомление о распределении по соответствующей категории.

«Более 50% обращений было сделано гражданами посредством системы «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство». Остальные же в центрах «ASAN Xidmet» с помощью сотрудников MİDA,- отмечает Госагентство.

В апреле 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госагентства жилищного строительства при президенте.

Ф.Исазаде

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Тэги: MIDA, ЖИЛЬЕ, ОБРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]