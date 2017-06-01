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СНГ 01.06.2017 14:08

Путин надеется, что на Западе рано или поздно осознают контрпродуктивность русофобии

Президент РФ Владимир Путин считает, что русофобия в ряде стран не будет продолжаться бесконечно и осознание вреда такой политики уже приходит.

"Долго ли это будет продолжаться? Все-таки надеюсь, что не так долго, не бесконечно хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем", - сказал В.Путин в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.

По его мнению, антироссийская политика "и нам наносит определенный ущерб, но вредит и тем, кто инициирует такую политику".

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Совершенно очевидно мы уже видим определенные изменения ситуации. Причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, РУСОФОБИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]