Путин надеется, что на Западе рано или поздно осознают контрпродуктивность русофобии

Президент РФ Владимир Путин считает, что русофобия в ряде стран не будет продолжаться бесконечно и осознание вреда такой политики уже приходит.

"Долго ли это будет продолжаться? Все-таки надеюсь, что не так долго, не бесконечно хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем", - сказал В.Путин в Санкт-Петербурге на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.

По его мнению, антироссийская политика "и нам наносит определенный ущерб, но вредит и тем, кто инициирует такую политику".

"На мой взгляд, это осознание уже приходит. Совершенно очевидно мы уже видим определенные изменения ситуации. Причем к лучшему. Надеюсь, что эта тенденция сохранится", - сказал В.Путин.