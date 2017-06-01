Генсек НАТО поздравил премьера Македонии в связи с утверждением парламентом нового правительства страны

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил в четверг премьер-министра Македонии Зорана Заева в связи с голосованием парламента страны, утвердившего состав нового правительства.

"Сегодня я говорил с премьер-министром Заевым и поздравил его с новыми обязанностями. Мы пришли к согласию о важности проведения неотложных реформ, в том числе, что касается здорового управления и верховенства закона", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в Брюсселе.

По словам Й.Столтенберга, эти реформы принесут пользу всем гражданам Македонии и будут способствовать дальнейшему развитию евроатлантических устремлений страны.

"НАТО заинтересована в стабильной, демократической и процветающей стране в рамках стабильного региона Западных Балкан", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Он пообещал, что по мере прогресса, достигаемого Скопье, НАТО продолжит оказывать поддержку стране.