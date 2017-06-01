Доклад ООН в области соблюдения прав человека в Белоруссии бесполезен, заявляют в Минске

В министерстве иностранных дел Белоруссии назвали доклад специального докладчика ООН по республике Миклоша Харасти о ситуации в области прав человека ангажированным и бесполезным.
"Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Беларуси он не представляет, впрочем, как и для стран-инициаторов доклада", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.
"Наша позиция в отношении данного мандата неизменна - он не представляет никакой ценности для Республики Беларусь. Мы убеждены и знаем, что большинство стран - членов ООН также разделяют подходы и оценки наши в отношении данного поста (спецдокладчика - ИФ) и не разделяют оценки и подходы спецдокладчика в отношении нашей страны", - сказал Д.Мирончик.
Как сообщалось, специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии М.Харасти заявил о резком ухудшении положения в области прав человека в республике.
"Анализ полученной за рассматриваемый период (с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года - ИФ) информации свидетельствует о том, что положение в области прав человека в Беларуси резко ухудшилось", - говорится в докладе М.Харасти. Доклад будет представлен на 35-й сессии Совета по правам человека, которая пройдет 6-23 июня.
В своем докладе спецдокладчик заявляет, что обеспокоен реакцией белорусских властей на протесты, вызванные так называемым тунеядским декретом (декрет N3 "О предупреждении социального иждивенчества - ИФ). В частности, отмечает он, "реакцией на протесты стали задержания и лишение свободы (...) в отношении более 900 человек, включая лидеров оппозиции, правозащитников, журналистов и иностранных гостей".
"Такого уровня нарушения гражданских прав не было с момента подавления демонстраций в декабре 2010 года", - подчеркивает М.Харасти.
Также, спецдокладчик заявляет, что белорусские власти "возродили политику задержания (...) в качестве "превентивных мер" - практику, от которой, как ожидалось, власти отказались в 2015 году в преддверии президентских выборов".
"Недавние действия властей свидетельствуют об их отказе реформировать сложившуюся правовую систему притеснения, призванную ограничивать основные свободы. Процесс управления по-прежнему основан на воспрепятствовании инакомыслию и наказании за него, а также на бюрократических ограничениях, запугивании и жестоком обращении", - сказано в докладе М.Харасти.
В нем также затрагиваются темы дискриминации в Белоруссии женщин, сексуальных меньшинств, инвалидов и религиозных групп. Отдельно М.Харасти останавливается на проблематике смертной казни.
"В связи с этим необходимо и далее сохранять нынешний уровень контроля со стороны ООН за соблюдением в Беларуси прав человека, особенно с учетом реакции властей на недавние демонстрации", - подчеркивает М.Харасти.
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