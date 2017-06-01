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Внутренняя политика 01.06.2017 14:24

Журналист Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении границы, сопротивлении и контрабанде – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении журналиста Афгана Мухтарлы в связи с незаконным пересечением государственной границы и контрабанде, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы (ГПС).

«Гражданин Азербайджана А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакянского района после перехода охраняемой азербайджано-грузинской государственной границы без документов, определяющих личность. Он был задержан при попытке бегства», - говорится в заявлении.

Отмечается, что А.Мухтарлы при задержании оказал сопротивление азербайджанским пограничникам.

«При личном осмотре А.Мухтарлы, проведенного сотрудниками ГПС, были обнаружены и изъяты 10 тыс. евро наличными и пластиковая карта «Bank of Georgia ekspress»,- говорится в заявлении.

Сабаильским районным судом Баку в отношении А.Мухтарлы 31 мая возбуждено уголовное дело по статье 318.1 (Незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.

А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняют в сокрытии доходов. 29 мая он был доставлен в Баку правоохранительными органами после задержания в "зеленой полосе" азербайджано-грузинской границы.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ЖУРНАЛИСТ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]