Журналист Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении границы, сопротивлении и контрабанде – Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении журналиста Афгана Мухтарлы в связи с незаконным пересечением государственной границы и контрабанде, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы (ГПС).
«Гражданин Азербайджана А.Мухтарлы был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакянского района после перехода охраняемой азербайджано-грузинской государственной границы без документов, определяющих личность. Он был задержан при попытке бегства», - говорится в заявлении.
Отмечается, что А.Мухтарлы при задержании оказал сопротивление азербайджанским пограничникам.
«При личном осмотре А.Мухтарлы, проведенного сотрудниками ГПС, были обнаружены и изъяты 10 тыс. евро наличными и пластиковая карта «Bank of Georgia ekspress»,- говорится в заявлении.
Сабаильским районным судом Баку в отношении А.Мухтарлы 31 мая возбуждено уголовное дело по статье 318.1 (Незаконное пересечение госграницы Азербайджана), 206.1 (контрабанда) и 315.2 (оказание сопротивления представителю власти) УК Азербайджана.
А.Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняют в сокрытии доходов. 29 мая он был доставлен в Баку правоохранительными органами после задержания в "зеленой полосе" азербайджано-грузинской границы.
Ф.Исазаде
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