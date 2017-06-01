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СНГ 01.06.2017 15:32

ЕС увязывает заключение соглашения с Белоруссией по упрощению визовых процедур с решением вопросов реадмиссии, заявляют в Минске

Белоруссия готова к заключению соглашения с Европейским союзом по упрощению визовых процедур для граждан республики.

"По факту к заключению соглашения (с ЕС - ИФ) по визовой тематике мы готовы. Но жестким требованиям Евросоюза является его подписание в увязке с соглашением по реадмиссии", - заявил на брифинге в четверг в Минске начальник управления информации - пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик.

В этой связи пресс-секретарь сообщил, что очередной раунд переговоров по визовой тематике состоится 20 июня в Минске. "Это будут очередные консультации по линии Беларусь-ЕС. К нам прибудут две группы экспертов генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии. Одна группа экспертов будет заниматься проектом соглашения об упрощении визовых формальностей, вторая - проектом соглашения о реадмиссии", - рассказал Д.Мирончик.

"Что касается остающихся несогласованных вопросов. По соглашению об упрощении визовых формальностей переговоры курирует МИД, поэтому могу здесь ответственно говорить. Список несогласованных вопросов короток - это претензии Европейского союза к безопасности белорусских дипломатических паспортов. Изначально такую проблему наши европейские партнеры не обозначали. Эта претензия была выдвинута в апреле 2015 года незадолго до саммита Восточного партнерства в Риге, на котором Беларусь была фактически готова парафировать оба соглашения", - пояснил пресс-секретарь МИД.

Он подчеркнул, что Белоруссия не драматизирует эти претензии. "Уже анонсировалось, что до конца 2018 года в нашей стране начнут выпускаться биометрические паспорта, которые будут отвечать самым современным требованиям к безопасности проездных документов. То есть эта претензия является временной и будет снята в ближайшей перспективе. Дипломатические паспорта станут биометрическими одновременно с общегражданскими паспортами", - отметил Д.Мирончик.

Таким образом, продолжил он, препятствие по визовому треку - это введение биометрических паспортов. Однако поскольку переговоры двухсоставные, то договор об упрощении визовых процедур может быть подписан только вместе с соглашением о реадмиссии, добавил пресс-секретарь.

"Переговоры на тему реадмиссии курирует министерство внутренних дел, поэтому будет уместней, что здесь они прокомментируют детали. Но там тоже нет непреодолимых препятствий", - подчеркнул Д.Мирончик.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВИЗЫ/РЕЖИМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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