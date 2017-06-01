США и Япония провели совместные учения у берегов Корейского полуострова

Авианосная группа ВМС США и японские военные корабли в четверг провели совместные учения у берегов Корейского полуострова, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что в учениях в Японском море приняли участие американские авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" и два японских эсминца.

В сообщении Седьмого флота США на его официальной странице в "Фейсбуке" говорится, что это были "стандартные учения, направленные на улучшение взаимодействия и боеготовности".

СМИ отмечают, что эти маневры состоялись вскоре после того, как американские военные успешно испытали над Тихим океаном системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет с использование ракеты-имитатора.