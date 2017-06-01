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Дальнее зарубежье 01.06.2017 15:46

США и Япония провели совместные учения у берегов Корейского полуострова

Авианосная группа ВМС США и японские военные корабли в четверг провели совместные учения у берегов Корейского полуострова, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что в учениях в Японском море приняли участие американские авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" и два японских эсминца.

В сообщении Седьмого флота США на его официальной странице в "Фейсбуке" говорится, что это были "стандартные учения, направленные на улучшение взаимодействия и боеготовности".

СМИ отмечают, что эти маневры состоялись вскоре после того, как американские военные успешно испытали над Тихим океаном системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет с использование ракеты-имитатора.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]