США и Япония провели совместные учения у берегов Корейского полуострова

Авианосная группа ВМС США и японские военные корабли в четверг провели совместные учения у берегов Корейского полуострова, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что в учениях в Японском море приняли участие американские авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" и два японских эсминца.
В сообщении Седьмого флота США на его официальной странице в "Фейсбуке" говорится, что это были "стандартные учения, направленные на улучшение взаимодействия и боеготовности".
СМИ отмечают, что эти маневры состоялись вскоре после того, как американские военные успешно испытали над Тихим океаном системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет с использование ракеты-имитатора.
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