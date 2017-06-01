Азербайджанские AtaBank и CDB завершили консолидацию

Азербайджанские «AtaBank» и «Caspian Development Bank» (CDB) заявили об успешном завершении процесса объединения.

«Процесс консолидации успешно завершен», - сказал председатель правления AtaBank Даянят Гулиев на пресс-конференции в четверг.

Д.Гулиев отметил, что с начала 2017 года AtaBank получил прибыль в размере 2,5 млн манатов, что более, чем вдвое превышает показатель 2016 года.

«В настоящее время банк не имеет никаких обязательств перед зарубежными кредиторами», - сказал Д.Гулиев.

По словам заместителя председателя правления Этибара Бабашлы, совокупный капитал AtaBank в результате консолидации вырос до 142,8 млн манатов, благодаря чему по этому показателю банк поднялся с 18-го на 4-ое место на рынке.

Активы банка достигли 607,3 млн манатов, что позволило подняться с 14-го на 8-ое место, портфель по срочным вкладам достиг 222,7 млн манатов, что является 6-ым показателем в банковском секторе.

«Кредитный портфель AtaBank на сегодняшний день составляет 546,1 млн манатов, что является 4-ым показателем среди банков страны», - сказал Э.Бабашлы.

Как сообщалось ранее, AtaBank, объявивший о поглощении CDB в апреле 2017 года, планировал завершить этот процесс в течение трех месяцев.

AtaBank создан в 1994 году.

Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Оба банка входят в Synergy Group.

А.Ахундов