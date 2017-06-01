Азербайджанские AtaBank и CDB завершили консолидацию

Азербайджанские «AtaBank» и «Caspian Development Bank» (CDB) заявили об успешном завершении процесса объединения.
«Процесс консолидации успешно завершен», - сказал председатель правления AtaBank Даянят Гулиев на пресс-конференции в четверг.
Д.Гулиев отметил, что с начала 2017 года AtaBank получил прибыль в размере 2,5 млн манатов, что более, чем вдвое превышает показатель 2016 года.
«В настоящее время банк не имеет никаких обязательств перед зарубежными кредиторами», - сказал Д.Гулиев.
По словам заместителя председателя правления Этибара Бабашлы, совокупный капитал AtaBank в результате консолидации вырос до 142,8 млн манатов, благодаря чему по этому показателю банк поднялся с 18-го на 4-ое место на рынке.
Активы банка достигли 607,3 млн манатов, что позволило подняться с 14-го на 8-ое место, портфель по срочным вкладам достиг 222,7 млн манатов, что является 6-ым показателем в банковском секторе.
«Кредитный портфель AtaBank на сегодняшний день составляет 546,1 млн манатов, что является 4-ым показателем среди банков страны», - сказал Э.Бабашлы.
Как сообщалось ранее, AtaBank, объявивший о поглощении CDB в апреле 2017 года, планировал завершить этот процесс в течение трех месяцев.
AtaBank создан в 1994 году.
Caspian Development Bank был создан в 1988 году. В декабре 2014 года в составе акционеров банка произошли изменения, в январе 2015 года банк сменил и название. Оба банка входят в Synergy Group.
А.Ахундов
Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами
Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад
В Азербайджане планируют ввести запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов
В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Инженеры в США готовятся к тестированию самого большого в мире самолета Stratolauch
Путин считает Трампа искренним человеком, а окончательное мнение о нем составит при встрече - "Блумберг"
В Литве, лидирующий в рейтинге самых пьющих стран, подняли возраст, с которого разрешено употреблять алкоголь
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»