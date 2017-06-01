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Дальнее зарубежье 01.06.2017 16:02

В Литве, лидирующий в рейтинге самых пьющих стран, подняли возраст, с которого разрешено употреблять алкоголь

С 2018 года в Литве, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, является лидером по потреблению алкоголя, спиртные напитки смогут покупать и потреблять только лица, достигшие 20-летнего возраста.

Принимая в четверг отдельные поправки к закону о контроле над алкоголем, сейм отклонил предложение не менять существующий порядок и разрешить потребление алкоголя с 18 лет, передает агентство BNS.

В сейме предстоит еще последнее голосование по закону в целом.

"Не следует отождествлять (потребление алкоголя - BNS) со службой в армии, с возможностью заключить брак, создать семью", - заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, отвечая на замечание либерала Аушрине Армонайте о том, почему такое недоверие к людям.

По его словам, это лишь вопрос времени, когда Польша, Латвия и Эстония последуют примеру Литвы и позволят потребление алкоголя только с 20 лет.

В мае представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа сообщил, что, как свидетельствуют данные 2016 года, жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя. По данным ВОЗ, в 2016 году в Литве на одного человека в возрасте 15 лет и старше пришлось в среднем 18,2 литра абсолютного алкоголя - на 2 литра больше, чем в 2015 году. "Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - заявил Г.Галеа.

Занимающую второе место Белоруссию Литва опережает на 1,8 литра, а традиционно отличающуюся высоким уровнем потребления алкоголя Россию - на 4,3 литра.

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Тэги: ЛИТВА, АЛКОГОЛЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОЗРАСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]