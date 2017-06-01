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Финансы 01.06.2017 14:32

Убытки Бакметрополитена за 2016г превысили 78 млн манатов

Чистый убыток ЗАО «Бакинский метрополитен» за 2016 год составил 78 млн 695 тыс. 536,58 манатов, что на 2,8 раза больше показателя 2015 года.

Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете Бакметрополитена за 2016 год, опубликованном на сайте общества.

Согласно финотчетности, доходы метрополитена в 2016 году от пассажироперевозок составили 42 млн 261,64 тыс. манатов (спад на 1,7%), субсидии из бюджета – 37 млн 998,199 тыс. манатов (соответствуют показателю 2015 года).

Активы Бакметрополитена увеличились в 2016 году на 4,9% - до 2 млрд 335 млн 599 тыс. 482,06 манатов. В том числе долгосрочные активы общества на начало 2017 года равны 2 млрд 245 млн 605 тыс. 227,31 манатов, краткосрочные активы - 89 млн 994 тыс. 254,75 манатов.

Капитал общества в 2015 году увеличился на 6,5% - до 2 млрд 271 млн 79 тыс. 433,62 манатов. При этом уставный капитал общества равен 2 млрд 580 млн 638 тыс. 397,2 манатов (рост на 8,7%).

Суммарный нераспределенный убыток общества на 1 января 2017 года оценивается в 309 млн 558 тыс. 963,58 манатов.

Обязательства общества в 2016 году сократились на 32% - до 64 млн 520 тыс. 48,44 манатов.

Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году. В 2010 году была утверждена 20-летняя Госпрограмма поэтапного развития метро Баку, которая предусматривает строительство 53 новых станций и 84,3 км новых линий метро к 2030 году.

А.Азизов

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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, УБЫТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]