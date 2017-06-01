Бангладеш ведет поиски 81 рыбака, которые числятся в списках пропавших без вести после удара циклона "Мора", сообщают в четверг западные СМИ.
Изначально после циклона сообщалось об исчезновении 144 рыбаков. Впоследствии 63 из них спасли ВМС Индии и ВМС Бангладеш.
В результате циклона тысячи человек лишились своих домов, погибли пятеро.
Циклон "Мора" обрушился на юго-восток Бангладеш с порывами ветра до 135 км/час и сильными ливнями.
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