Бангладеш ведет поиски 81 рыбака, которые числятся в списках пропавших без вести после удара циклона "Мора", сообщают в четверг западные СМИ.

Изначально после циклона сообщалось об исчезновении 144 рыбаков. Впоследствии 63 из них спасли ВМС Индии и ВМС Бангладеш.

В результате циклона тысячи человек лишились своих домов, погибли пятеро.

Циклон "Мора" обрушился на юго-восток Бангладеш с порывами ветра до 135 км/час и сильными ливнями.