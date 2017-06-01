Инженеры в США готовятся к тестированию самого большого в мире самолета Stratolauch

Американские инженеры в пустыне Мохаве готовятся к проведению наземных тестов самолета Stratolaunch, который считается самым большим в мире, сообщают западные СМИ.
Размах крыльев летательного аппарата достигает 117 метров, что делает его самым большим в истории. Длина самолета составляет 52,5 метра, а высота - 15,24 метра. По земле он перемещается на 28 колесах, а для полета предусмотрены целых шесть двигателей.
Ранее на этой неделе самолет впервые вывезли из ангара, и его смогли увидеть сотрудники СМИ и эксперты.
Разработчики ожидают, что их самолет сможет летать примерно на той же высоте, что современные пассажирские авиалайнеры.
Проект по разработке самолета проводится при финансовой поддержке сооснователя Microsoft Пола Аллена.
Stratolaunch разрабатывается не для перевозки пассажирок, а для запуска ракет в космос прямо с воздуха. По словам инженеров, такой метод может существенно удешевить процесс запусков, так как позволит экономить на ракетном топливе. Кроме того, в отличие от "традиционного" метода запуска ракет в космос, Stratolaunch сможет выполнять эту задачу, не завися от погодных условий.
В ближайшие месяцы специалисты будут тестировать топливную систему, двигатели и другие жизненно важные узлы. Предполагается, что тестовый полет может состояться в 2019 году.
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