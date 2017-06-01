В Великобритании лейбористы сокращают отставание от консерваторов в преддверии парламентских выборов - опрос

Уровень поддержки партии британского премьер-министр Терезы Мэй за неделю сократился на 1%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.

Так, лейбористов в настоящее время поддерживают 39% респондентов, тогда как в поддержку тори высказываются 42%.

Еще месяц назад разрыв между ведущими британскими партиями составлял почти 20 процентных пунктов.

В опросе приняли участие 6 тыс. человек.

Всеобщие выборы в стране запланированы на 8 июня 2017 года.