В Великобритании лейбористы сокращают отставание от консерваторов в преддверии парламентских выборов - опрос

Уровень поддержки партии британского премьер-министр Терезы Мэй за неделю сократился на 1%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией YouGov.
Так, лейбористов в настоящее время поддерживают 39% респондентов, тогда как в поддержку тори высказываются 42%.
Еще месяц назад разрыв между ведущими британскими партиями составлял почти 20 процентных пунктов.
В опросе приняли участие 6 тыс. человек.
Всеобщие выборы в стране запланированы на 8 июня 2017 года.
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