В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана

Сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана ведут борьбу с огнем в четырехэтажном нефункционирующем здании в Наримановском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что МЧС привлек на место происшествия необходимую технику и живую силу, а также проинформировала все соответствующие структуры о пожаре.

Ф.Исазаде