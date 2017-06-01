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Происшествия 01.06.2017 15:15

В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана

Сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана ведут борьбу с огнем в четырехэтажном нефункционирующем здании в Наримановском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что МЧС привлек на место происшествия необходимую технику и живую силу, а также проинформировала все соответствующие структуры о пожаре.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОЖАР, МЧС, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]