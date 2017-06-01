В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана

Сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана ведут борьбу с огнем в четырехэтажном нефункционирующем здании в Наримановском районе Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что МЧС привлек на место происшествия необходимую технику и живую силу, а также проинформировала все соответствующие структуры о пожаре.
Ф.Исазаде
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