В Чехии скончался дирижер Иржи Белоглавек в возрасте 71 года

Чешский дирижер Иржи Белоглавек ушел из жизни после продолжительной болезни на 72 году жизни, сообщают в четверг издание "Ческе новины".
"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Иржи Белоглавека, главного дирижера Чешского филармонического оркестра, последовавшей после его храброй борьбы с серьезным заболеванием", - говорится в заявлении оркестра.
И.Белоглавек родился в 1946 году в Праге. Он изучал дирижирование и игру на виолончели в Пражской консерватории, а затем в пражской Академии музыкального искусства.
С 1995 года И.Белоглавек стал приглашенным дирижером Симфонического оркестра Би-би-си, а с 2006 по 2012 года стал главным дирижером этого оркестра. Затем в 2012 году он возглавил Чешский филармонический оркестр.
В разные годы он работал с ведущими музыкальными коллективами мира - с Берлинским филармоническим оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром и Бостонским филармоническим оркестром, а также в самых прославленных музыкальных театрах мира - в Королевском театре Ковент-Гарден, в Оперном театре Бастилии в Париже и в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.
С 2012 года он является командором Ордена Британской империи за заслуги в области музыки.
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