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Дальнее зарубежье 01.06.2017 16:43

В Чехии скончался дирижер Иржи Белоглавек в возрасте 71 года

Чешский дирижер Иржи Белоглавек ушел из жизни после продолжительной болезни на 72 году жизни, сообщают в четверг издание "Ческе новины".

"С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Иржи Белоглавека, главного дирижера Чешского филармонического оркестра, последовавшей после его храброй борьбы с серьезным заболеванием", - говорится в заявлении оркестра.

И.Белоглавек родился в 1946 году в Праге. Он изучал дирижирование и игру на виолончели в Пражской консерватории, а затем в пражской Академии музыкального искусства.

С 1995 года И.Белоглавек стал приглашенным дирижером Симфонического оркестра Би-би-си, а с 2006 по 2012 года стал главным дирижером этого оркестра. Затем в 2012 году он возглавил Чешский филармонический оркестр.

В разные годы он работал с ведущими музыкальными коллективами мира - с Берлинским филармоническим оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром и Бостонским филармоническим оркестром, а также в самых прославленных музыкальных театрах мира - в Королевском театре Ковент-Гарден, в Оперном театре Бастилии в Париже и в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

С 2012 года он является командором Ордена Британской империи за заслуги в области музыки.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ДИРИЖЕР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]