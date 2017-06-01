Президент Молдавии обвинил правительство страны и парламентское большинство в антинародных действиях

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что правительство страны и некоторые политические силы "действуют против своего народа".

Он заявил об этом журналистам после встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которая состоялась в четверг на полях Петербургского международного экономического форума.

Комментируя решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов и ответные действия России, И.Додон выразил сожаление, что "такое случилось".

"Я уверен, что мы пройдем и этот сложный этап. Отношения наших стран и динамика развития этих отношений сохранится и в дальнейшем", - сказал И.Додон.

В свою очередь, Д.Рогозин заявил, что "эти действия правительства Молдавии направлены не столько против России, сколько против президента Игоря Додона и его политики на сближение с Россией".

После заявления для прессы И.Додон написал на своей странице в Facebook, что полностью согласен с мнением Д.Рогозина.

"Позиция президента Республики Молдова и российской стороны в лице сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии Дмитрия Рогозина в связи с текущими событиями в молдавско-российских отношениях полностью совпадают. Наши страны искусственно пытается столкнуть лбами правительство и парламентское большинство Молдавии, а также некоторые западные кураторы. Но им это не удастся", - подчеркнул И.Додон.

Как сообщалось, 29 мая пятеро дипломатов посольства России в Кишиневе были объявлены персона нон-грата. 31 мая МИД РФ принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России.