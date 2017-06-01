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СНГ 01.06.2017 17:15

Президент Молдавии обвинил правительство страны и парламентское большинство в антинародных действиях

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что правительство страны и некоторые политические силы "действуют против своего народа".

Он заявил об этом журналистам после встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которая состоялась в четверг на полях Петербургского международного экономического форума.

Комментируя решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов и ответные действия России, И.Додон выразил сожаление, что "такое случилось".

"Я уверен, что мы пройдем и этот сложный этап. Отношения наших стран и динамика развития этих отношений сохранится и в дальнейшем", - сказал И.Додон.

В свою очередь, Д.Рогозин заявил, что "эти действия правительства Молдавии направлены не столько против России, сколько против президента Игоря Додона и его политики на сближение с Россией".

После заявления для прессы И.Додон написал на своей странице в Facebook, что полностью согласен с мнением Д.Рогозина.

"Позиция президента Республики Молдова и российской стороны в лице сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии Дмитрия Рогозина в связи с текущими событиями в молдавско-российских отношениях полностью совпадают. Наши страны искусственно пытается столкнуть лбами правительство и парламентское большинство Молдавии, а также некоторые западные кураторы. Но им это не удастся", - подчеркнул И.Додон.

Как сообщалось, 29 мая пятеро дипломатов посольства России в Кишиневе были объявлены персона нон-грата. 31 мая МИД РФ принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]