Президент Молдавии обвинил правительство страны и парламентское большинство в антинародных действиях

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что правительство страны и некоторые политические силы "действуют против своего народа".
Он заявил об этом журналистам после встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которая состоялась в четверг на полях Петербургского международного экономического форума.
Комментируя решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов и ответные действия России, И.Додон выразил сожаление, что "такое случилось".
"Я уверен, что мы пройдем и этот сложный этап. Отношения наших стран и динамика развития этих отношений сохранится и в дальнейшем", - сказал И.Додон.
В свою очередь, Д.Рогозин заявил, что "эти действия правительства Молдавии направлены не столько против России, сколько против президента Игоря Додона и его политики на сближение с Россией".
После заявления для прессы И.Додон написал на своей странице в Facebook, что полностью согласен с мнением Д.Рогозина.
"Позиция президента Республики Молдова и российской стороны в лице сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии Дмитрия Рогозина в связи с текущими событиями в молдавско-российских отношениях полностью совпадают. Наши страны искусственно пытается столкнуть лбами правительство и парламентское большинство Молдавии, а также некоторые западные кураторы. Но им это не удастся", - подчеркнул И.Додон.
Как сообщалось, 29 мая пятеро дипломатов посольства России в Кишиневе были объявлены персона нон-грата. 31 мая МИД РФ принял решение о симметричном ответе - высылке пяти молдавских дипломатов из России.
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