Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9141 RUR   0.0301 GBR   2.1903 TRY   0.4826

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 18° 26° 3 Июн 18° 27° 4 Июн 17° 26°

Внутренняя политика 01.06.2017 15:54

Президент Алиев назначил 5 новых помощников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев увеличил число помощников.

Согласно информации, опубликованной на сайте президента, И.Алиев назначил пятерых новых помощников.

В частности, заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров назначен помощником президента по вопросам правоохранительных органов и по военным вопросам

Кроме этого, помощниками президента стали Азер Амирасланов (по аграрным вопросам), Зейнал Нагдалиев (по территориально-организационным вопросам), Новруз Мамедов (по внешней политике) и начальник секретариата Диляра Сеидзаде.

Натиг Амиров назначен помощником президента по экономическим вопросам и промышленности (ранее он занимал должность помощника президента по экономическим реформам).

Таким образом, общее число помощников президента Азербайджана достигло 10.

Кроме этого, И.Алиев утвердил изменения в структуре Администрации президента. В частности, отдел по работе с правоохранительными органами объединен с отделом по военным вопросам (отдел возглавил Фуад Алекскеров). Также в Администрации создан отдел по вопросам спорта и молодежной политики, который возглавил Юсиф Мамедалиев.

В настоящее время структура Администрации президента включает главу Администрации, 10 помощников, начальника секретариата первого вице-президента, 15 отделов (8 из которых возглавляют помощники президента) и ряд других служб (пресс-секретарь, протокольная служба др.)

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


У Путина может смениться помощник по международным вопросам - газета Президент Алиев назначил Н.Амирова помощником по экономическим реформам

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]