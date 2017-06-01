Президент Алиев назначил 5 новых помощников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев увеличил число помощников.

Согласно информации, опубликованной на сайте президента, И.Алиев назначил пятерых новых помощников.

В частности, заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров назначен помощником президента по вопросам правоохранительных органов и по военным вопросам

Кроме этого, помощниками президента стали Азер Амирасланов (по аграрным вопросам), Зейнал Нагдалиев (по территориально-организационным вопросам), Новруз Мамедов (по внешней политике) и начальник секретариата Диляра Сеидзаде.

Натиг Амиров назначен помощником президента по экономическим вопросам и промышленности (ранее он занимал должность помощника президента по экономическим реформам).

Таким образом, общее число помощников президента Азербайджана достигло 10.

Кроме этого, И.Алиев утвердил изменения в структуре Администрации президента. В частности, отдел по работе с правоохранительными органами объединен с отделом по военным вопросам (отдел возглавил Фуад Алекскеров). Также в Администрации создан отдел по вопросам спорта и молодежной политики, который возглавил Юсиф Мамедалиев.

В настоящее время структура Администрации президента включает главу Администрации, 10 помощников, начальника секретариата первого вице-президента, 15 отделов (8 из которых возглавляют помощники президента) и ряд других служб (пресс-секретарь, протокольная служба др.)

Р.Бабаев