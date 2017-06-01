Президент Алиев назначил 5 новых помощников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев увеличил число помощников.
Согласно информации, опубликованной на сайте президента, И.Алиев назначил пятерых новых помощников.
В частности, заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами Фуад Алескеров назначен помощником президента по вопросам правоохранительных органов и по военным вопросам
Кроме этого, помощниками президента стали Азер Амирасланов (по аграрным вопросам), Зейнал Нагдалиев (по территориально-организационным вопросам), Новруз Мамедов (по внешней политике) и начальник секретариата Диляра Сеидзаде.
Натиг Амиров назначен помощником президента по экономическим вопросам и промышленности (ранее он занимал должность помощника президента по экономическим реформам).
Таким образом, общее число помощников президента Азербайджана достигло 10.
Кроме этого, И.Алиев утвердил изменения в структуре Администрации президента. В частности, отдел по работе с правоохранительными органами объединен с отделом по военным вопросам (отдел возглавил Фуад Алекскеров). Также в Администрации создан отдел по вопросам спорта и молодежной политики, который возглавил Юсиф Мамедалиев.
В настоящее время структура Администрации президента включает главу Администрации, 10 помощников, начальника секретариата первого вице-президента, 15 отделов (8 из которых возглавляют помощники президента) и ряд других служб (пресс-секретарь, протокольная служба др.)
Р.Бабаев
VIP Aviation Services стала акционером Bank Silk Way
Убытки Бакметрополитена за 2016г превысили 78 млн манатов
Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад
В Азербайджане планируют ввести запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов
В Баку горит 4-этажное недействующее здание – МЧС Азербайджана
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Инженеры в США готовятся к тестированию самого большого в мире самолета Stratolauch
Путин считает Трампа искренним человеком, а окончательное мнение о нем составит при встрече - "Блумберг"
В Литве, лидирующий в рейтинге самых пьющих стран, подняли возраст, с которого разрешено употреблять алкоголь
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»