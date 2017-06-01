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Дальнее зарубежье 01.06.2017 17:28

ЕС исходит из того, что Парижское соглашение по климату служит интересам планеты - официальный представитель

Параметры дебатов вокруг Парижского соглашения по климату хорошо известны, позиция Европы хорошо известна, китайские партнеры ЕС, которые прибывают на двусторонний саммит, разделяют, как полагают в Брюсселе, европейский подход, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

"Парижское соглашение - это соглашение о многостороннем партнерстве, заключенное многими странами планеты, чтобы ответить на вызовы, которым противостоит наша планета. Для Европы самое важное - это планета, и, прежде всего, планета", - привел пресс-секретарь слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сказанные им накануне в связи с планами президента США Дональда Трампа выйти из международного соглашения по климату.

М.Схинас отметил, что "детали Парижского соглашения достаточно четкие в том, что касается выхода одной из сторон", и напомнил, что Ж.-К.Юнкер провел два дня на саммите G7 в общении с ведущими лидерами мира, обсуждая как раз данный вопрос, поэтому он не видит, что еще можно добавить в связи с ожиданиями решения американского президента.

Пресс-секретарь допустил, что после объявления Д.Трампом своего решения член Еврокомиссии по климату Мигель Ариас Каньете выпустит вечером в четверг заявление с реакцией ЕК.

Представитель Еврокомиссии также поделился ожиданием, что после саммита ЕС-Китай в пятницу на эту тему выскажутся председатель Европейского Совета Дональд Туск, Ж.-К.Юнкер и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп позже в четверг должен объявить, намерена ли его страна выходить из Парижского соглашения по климату.

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Тэги: ЕС, США, КЛИМАТ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]