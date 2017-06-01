Азербайджан и Коста-Рика отменяют визовый режим для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами

Азербайджан и Коста-Рика подпишут соглашение об отмене визового режима для лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Документ будет подписан в рамках официального визита главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Коста-Рику, начавшегося в четверг.
«В рамках визита Э.Мамедъяров также встретится со своим коста-риканским коллегой Мануэлем Гонсалесом Сансом и другими официальными лицами»,- отмечает внешнеполитическое ведомство.
Ф.Исазаде
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