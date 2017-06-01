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Дальнее зарубежье 01.06.2017 17:39

У международного сообщества единое мнение по вопросу борьбы с изменениями климата, считает премьер Госсовета КНР

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что международное сообщество придерживается единого мнения относительно Парижского соглашения по климату, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"По борьбе с изменениями климата существует единое мнение... Мы понимаем, что есть единое мнение по соглашению", - приводит АП слова премьера Госсовета Китая.

По его словам, Китай всегда "активно продвигал парижское соглашение" и был одной из первых стран, которые его ратифицировали.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин продолжит поддерживать международное климатическое соглашение.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости решил вывести США из международного климатического соглашения. Как ожидается, он объявит о своем решении в четверг вечером.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕМЬЕР, КЛИМАТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]