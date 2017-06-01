Присутствие США в Европе крайне необходимо - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявил делегации сената и палаты представителей США, что считает необходимым присутствие американцев в Европе.
"США остаются главной силой европейской и трансатлантической безопасности. Присутствие США в Европе и их активная позиция по многим важным для Европы вопросам, например, Украине, Западным Балканам или происходящему на юге от Европы, крайне необходимы", - заявил он в четверг на встрече с делегацией сената и палаты представителей США.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, С.Миксер подчеркнул важность США в качестве союзника Таллина в НАТО.
Члены делегации заявили об общепартийной поддержке коллективной обороны НАТО и высоко оценили уровень расходов на оборону в Эстонии, которая входит в пятерку стран НАТО, чьи взносы составляют не менее 2% валового внутреннего продукта.
В состав делегации конгресса США входят сенаторы Ламар Александр, Джон Кеннеди (Lamar Alexander, John Kennedy) и члены палаты представителей Стени Хойер и Фил Роу (Steny Hoyer, Phil Roe).
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