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Дальнее зарубежье 01.06.2017 18:11

Присутствие США в Европе крайне необходимо - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявил делегации сената и палаты представителей США, что считает необходимым присутствие американцев в Европе.

"США остаются главной силой европейской и трансатлантической безопасности. Присутствие США в Европе и их активная позиция по многим важным для Европы вопросам, например, Украине, Западным Балканам или происходящему на юге от Европы, крайне необходимы", - заявил он в четверг на встрече с делегацией сената и палаты представителей США.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, С.Миксер подчеркнул важность США в качестве союзника Таллина в НАТО.

Члены делегации заявили об общепартийной поддержке коллективной обороны НАТО и высоко оценили уровень расходов на оборону в Эстонии, которая входит в пятерку стран НАТО, чьи взносы составляют не менее 2% валового внутреннего продукта.

В состав делегации конгресса США входят сенаторы Ламар Александр, Джон Кеннеди (Lamar Alexander, John Kennedy) и члены палаты представителей Стени Хойер и Фил Роу (Steny Hoyer, Phil Roe).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, США, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]