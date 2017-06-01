Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад

Уровень миролюбия в мире незначительно улучшился впервые с момента начала войны в Сирии, говорится в ежегодном "Глобальном индексе миролюбия", опубликованном в четверг Лондонским институтом экономики и мира.
Самым доброжелательным и мирным регионом признана Европа.
В десятку наиболее миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Чехия, Словения, Канада, Швейцария и Ирландия.
США с прошлого года упали в рейтинге на 11 позиций, оказавшись, таким образом на 114-м месте со "средним" уровнем миролюбия.
Россия второй год подряд занимает 151-ю строчку в этом рейтинге с "очень низким" уровнем миролюбия.
Украина оказалась на 154-м месте, поднявшись на пункта по сравнению с прошлым годом.
Замыкают список из 163 стран Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия, которая остается на 163-й строчек второй год подряд.
Социологи при составлении рейтинга анализируют следующие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.
В целом, отмечает институт, ситуация с уровнем миролюбия улучшилась в 93 странах, ухудшилась - в 68.
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