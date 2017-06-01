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Это интересно 01.06.2017 16:12

Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад

Уровень миролюбия в мире незначительно улучшился впервые с момента начала войны в Сирии, говорится в ежегодном "Глобальном индексе миролюбия", опубликованном в четверг Лондонским институтом экономики и мира.

Самым доброжелательным и мирным регионом признана Европа.

В десятку наиболее миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Чехия, Словения, Канада, Швейцария и Ирландия.

США с прошлого года упали в рейтинге на 11 позиций, оказавшись, таким образом на 114-м месте со "средним" уровнем миролюбия.

Россия второй год подряд занимает 151-ю строчку в этом рейтинге с "очень низким" уровнем миролюбия.

Украина оказалась на 154-м месте, поднявшись на пункта по сравнению с прошлым годом.

Замыкают список из 163 стран Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия, которая остается на 163-й строчек второй год подряд.

Социологи при составлении рейтинга анализируют следующие показатели: политическая предсказуемость, экономическая стабильность, ситуация с правами человека, степень сплоченности общества, уровень террористической угрозы.

В целом, отмечает институт, ситуация с уровнем миролюбия улучшилась в 93 странах, ухудшилась - в 68.

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Тэги: МИР, МИРОЛЮБИЕ, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]