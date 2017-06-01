Президент России Владимир Путин в четверг назвал американского коллегу Дональда Трампа прямым и искренним, сообщает агентство "Блумберг".
"Он прямой и искренний человек", - приводит агентство слова, сказанные В.Путиным иностранным журналистам в Санкт-Петербурге.
По мнению российского президента, Д.Трампа "невозможно отнести к категории обычных политиков". "Я считаю, что это преимущество. У него - свежий взгляд на вещи", - добавил В.Путин.
При этом президент России подчеркнул, что пока не сформировал окончательное мнение о Д.Трампе, так как еще не встречался с ним лично.
"Как вы можете быть другом человеку, которого не знаете? Я не думаю, что он (Д.Трамп - ИФ) может называть меня другом. Мы с ним еще не виделись", - сказал В.Путин.
Президент РФ также заявил, что не собирается давать Д.Трампу советы о том, как управлять США. Кроме того, В.Путин отметил, что не знает, как будут развиваться отношения РФ и США, учитывая "продолжающуюся политическую борьбу" в Вашингтоне.
По данным агентства, В.Путин заверил журналистов, что хотел бы улучшения отношений с США.
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