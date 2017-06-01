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СНГ 01.06.2017 16:22

Путин считает Трампа искренним человеком, а окончательное мнение о нем составит при встрече - "Блумберг"

Президент России Владимир Путин в четверг назвал американского коллегу Дональда Трампа прямым и искренним, сообщает агентство "Блумберг".

"Он прямой и искренний человек", - приводит агентство слова, сказанные В.Путиным иностранным журналистам в Санкт-Петербурге.

По мнению российского президента, Д.Трампа "невозможно отнести к категории обычных политиков". "Я считаю, что это преимущество. У него - свежий взгляд на вещи", - добавил В.Путин.

При этом президент России подчеркнул, что пока не сформировал окончательное мнение о Д.Трампе, так как еще не встречался с ним лично.

"Как вы можете быть другом человеку, которого не знаете? Я не думаю, что он (Д.Трамп - ИФ) может называть меня другом. Мы с ним еще не виделись", - сказал В.Путин.

Президент РФ также заявил, что не собирается давать Д.Трампу советы о том, как управлять США. Кроме того, В.Путин отметил, что не знает, как будут развиваться отношения РФ и США, учитывая "продолжающуюся политическую борьбу" в Вашингтоне.

По данным агентства, В.Путин заверил журналистов, что хотел бы улучшения отношений с США.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]