Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование афганскому коллеге Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного взрыва в Кабуле, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы глубоко опечалены информацией о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате произошедшего в Кабуле сильного взрыва», - говорится в соболезновании.
В связи с произошедшей трагедией И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также народу и президенту Афганистана и пожелал выздоровления раненым.
«Этот теракт вызвал у нас серьезное чувство гнева, мы считаем необходимым и важным вести решительную и последовательную борьбу против терроризма», - подчеркнул президент.
Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.
Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Однако, по данным американской стороны, КПП не позволил водителю грузовика подъехать ближе и привести в действие взрывное устройство в непосредственной близости от посольств.
Число погибших превысило 90 человек, порядка 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.
Р.Бабаев
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