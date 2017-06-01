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Внешняя политика 01.06.2017 16:27

Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование афганскому коллеге Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате сильного взрыва в Кабуле, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы глубоко опечалены информацией о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате произошедшего в Кабуле сильного взрыва», - говорится в соболезновании.

В связи с произошедшей трагедией И.Алиев от своего имени и от имени азербайджанцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также народу и президенту Афганистана и пожелал выздоровления раненым.

«Этот теракт вызвал у нас серьезное чувство гнева, мы считаем необходимым и важным вести решительную и последовательную борьбу против терроризма», - подчеркнул президент.

Взрыв прогремел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

Бомба была заложена в цистерну грузовика-водовоза. Однако, по данным американской стороны, КПП не позволил водителю грузовика подъехать ближе и привести в действие взрывное устройство в непосредственной близости от посольств.

Число погибших превысило 90 человек, порядка 360 человек получили ранения. В частности, ранения получили сотрудники посольств Японии и ФРГ.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]