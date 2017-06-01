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Дальнее зарубежье 01.06.2017 18:34

Бывший охранник Освенцима скончался в 95 лет

Бывший охранник концентрационного лагеря в Освенциме Рейнхолд Хэннинг, скончался на 96 году жизни, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед пресс.

Как сообщил агентству его адвокат Андреас Шармер, Р.Хэннинг ушел из жизни 30 мая. Подробностей он не привел.

Р.Хэннинга в 2016 году признали виновным в соучастии в убийстве более чем 170 тыс. человек и приговорили к пяти годам лишения свободы спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны.

Адвокаты Р.Хэннинга также настаивали на том, что он не совершал убийств и обжаловали приговор, поэтому бывший охранник Освенцима не провел в тюрьме ни одного дня.

Мужчина добровольно вступил в СС в 18 лет и прослужил в Освенциме с января 1942 по июнь 1944 года. В ходе судебного процесса в суде Детмольда он утверждал, что не принимал участия в убийствах узников лагеря.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОСВЕНЦИМ, ОХРАННИК, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]