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Дальнее зарубежье 01.06.2017 18:45

Великобритания будет призывать США играть ведущую роль в борьбе с изменениями климата - Джонсон

Великобритания будет продолжать оказывать давление на США для того, чтобы Вашингтон серьезно относился к проблеме изменения климата и играл ведущую роль в уменьшении выбросов углекислого газа, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Я продолжу оказывать давление на США на всех уровнях, чтобы они продолжили очень серьезно относиться к проблеме изменения климата и чтобы они показывали лидерство по этому вопросу, которое они уже демонстрировали в прошлом", - сказал Б.Джонсон в четверг в эфире телеканала "Скай-ньюс".

"Мы будем продолжать призывать США играть ведущую роль в снижении выбросов углекислого газа", - добавил глава МИД Великобритании.

По его словам, отдельные американские штаты уже сделали огромный прогресс для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

"Другие страны должны также добиваться прогресса. Нам нужно решать эту проблему на мировом уровне", - сказал он.

Заявление Б.Джонсона прозвучало после того, как накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, решил вывести Соединенные Штаты из международного климатического соглашения. Как ожидается, он объявит о своем решении в четверг вечером.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, США, КЛИМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]