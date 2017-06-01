Экс-глава Партии независимости Великобритании Найджел Фараж является фигурантом расследования ФБР по предполагаемым связям между предвыборной командой Дональда Трампа и РФ, сообщила в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, следователи ФБР заинтересовались Н.Фаражем из-за его отношений с людьми, которые связаны как с предвыборной командой Д.Трампа, так и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого он навещал в марте.

При этом "Гардиан" отмечает, что Н.Фараж, хоть и вызвал интерес в рамках проводимого расследования, не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.