Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9141 RUR   0.0301 GBR   2.1903 TRY   0.4826

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.32 Brent   50.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 18° 26° 3 Июн 18° 27° 4 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 01.06.2017 19:03

В ФБР в рамках расследования "российского дела" заинтересовались британским политиком Фаражем - газета

Экс-глава Партии независимости Великобритании Найджел Фараж является фигурантом расследования ФБР по предполагаемым связям между предвыборной командой Дональда Трампа и РФ, сообщила в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, следователи ФБР заинтересовались Н.Фаражем из-за его отношений с людьми, которые связаны как с предвыборной командой Д.Трампа, так и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого он навещал в марте.

При этом "Гардиан" отмечает, что Н.Фараж, хоть и вызвал интерес в рамках проводимого расследования, не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, СВЯЗИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


Похожие новости


Путин считает Трампа искренним человеком, а окончательное мнение о нем составит при встрече - "Блумберг" В сенате США предлагают новые санкции против России В конгрессе США заинтересовались возможной встречей Сешнса с Кисляком в апреле прошлого года - CNN Трамп подверг критике демократов за нежелание заслушать свидетельские показания Картера Пейджа по "делу РФ" Трамп на саммите НАТО подтвердил предвыборный лозунг: America first, платить надо всем - сенатор Косачев ФБР обратило внимание на зятя Трампа в связи с расследованием по России - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]