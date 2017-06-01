Суд отклонил апелляционную жалобу по делу экс-главы крупнейшего банка Азербайджана

Апелляционный суд Азербайджана в четверг отклонил жалобу по делу бывшего главы Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева на решение суда первой инстанции.

Дж.Гаджиев 14 октября 2016 года был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинениям в финансовых махинациях.

В качестве обвиняемых по делу проходили также бывшие директора центрального филиала МБА Ильгар Абдуллаев и Юсиф Алекберов, гендиректор ООО Inter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагим Гусейнов, бывший директор транспортного филиала банка Кянан Оруджев, бывший директор Наримановского филиала банка и нынешний председатель Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Мамед Джахангиров и бывший директор Бакинского завода по обработке орехов Азад Джавадов.

Решением суда А.Султанов, И.Абдуллаев, М.Джахангиров, К.Оруджев приговорены к 8 годам лишения свободы, И.Гусейнов и Ю.Алекберов - 11 годам, А.Джавадов - 12 годам.

Следствие установило, что занимавший в 2001-2015 годах должность председателя правления МБА Дж.Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

Также было установлено, что Дж.Гаджиев и другие проходящие по делу в качестве виновных лица, присвоили 47,144 млн манат. В общей сложность размер нанесенного ими ущерба МБА составил 211,597 млн манат (курс $1/1,702 манат).

Супруга экс-главы МБА Замина Гаджиева объявлена в розыск.

Дж.Гаджиев и другие подсудимые осуждены по статьям 179.3.1, (Присвоение или растрата организованной группой), 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия), 313 (Служебный подлог), 228.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) УК Азербайджана.

Дж.Гаджиев в марте 2015 года подал в отставку с поста председателя правления МБА по состоянию здоровья. В декабре 2015 года он был арестован по подозрению в организации хищений в банке в крупных размерах.

МБА является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Р.Бабаев