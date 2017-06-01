Модернизация БНПЗ и Азерхимия оценивается в $1,8 млрд - SOCAR

Стоимость проектов модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода (БНПЗ) им. Г.Алиева и предприятий ПО "Азерхимия" оценивается в $1,8 млрд, заявил вице-президент компании SOCAR по стратегическому развитию Тофик Гахраманов журналистам в четверг.

"По последней оценке суммарная стоимость обоих проектов оценивается около $1,8 млрд, из которых затраты на модернизацию БНПЗ оцениваются около $1,5 млрд, и $320-$340 млн - на модернизацию предприятий Азерхимия", - сказал Т.Гахраманов.

По его словам, удорожание стоимости работ по модернизации БНПЗ (по оценке на конец 2015 года стоимость работ оценивалась в $1,3 млрд – ИФ) связано с тем, что общезаводское хозяйство находится в плохом состоянии, в стоимости основных установок, которые будут установлены в процессе модернизации, серьезных изменений нет.

Вице-президент SOCAR отметил, что проект модернизации БНПЗ будет полностью профинансирован за счет государственных средств. "На государственном уровне уже решен вопрос о выделении из Госнефтефонда средств на модернизацию БНПЗ. Скорее всего, эти средства будут направлены на повышение уставного капитала SOCAR. Для проекта модернизации ПО "Азерхимия" нам разрешено привлечь кредит под госгарантию", - отметил он.

По его словам, к настоящему времени в рамках обоих проектов освоено в целом порядка 400 млн манатов.

Т.Гахраманов также сообщил, что в августе БНПЗ будет остановлен на месяц на текущий ремонт.

Ранее сообщалось, что SOCAR планирует к концу 2020 года завершить реконструкцию и модернизацию БНПЗ.

После модернизации мощность БНПЗ вырастет на 25%. На НПЗ будет производиться 1,9 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн (25% от общего объема производства нефтепродуктов на заводе), дизельного топлива - 3 млн тонн в год (37%) вместо нынешних 1,9 млн тонн, керосин – 1 млн тонн (13%) вместо нынешних 0,7 млн тонн, и другие виды нефтепродуктов - 25%.

Ранее глава ПО "Азерхимия" Мухтар Бабаев заявлял, что объединение планирует летом 2019 года завершить модернизацию на заводе "Этилен - полиэтилен". В результате проведенных работ по модернизации годовая мощность установки по выпуску пропилена увеличится с нынешних 60 тыс. тонн до 185-190 тыс. тонн в год.

Н.Аббасова