Курс манат/доллар на 2 июня - 1,7021 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 июня установил на уровне 1,7021 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 1 июня курс составлял 1,702 манат/$1.

А.Азизов