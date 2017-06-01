Президент Алиев назначил Камала Абдуллаева ректором Азербайджанского Университета языков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Камала Абдуллаева ректором Азербайджанского Университета языков.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

К.Абдуллаев ранее занимал пост государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии в Администрации президента Азербайджана.

Ф.Исазаде