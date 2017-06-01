Более 40 человек, застрявшие в Сахаре из-за поломки грузовика, умерли от жажды

44 человека умерли от жажды в пустыне Сахара после того, как их грузовик сломался на севере Нигера, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Шесть оставшихся в живых женщин смогли дойти до отдаленной деревни в Нигере, цитирует Би-би-си официального представителя Красного Креста Лаваля Тахира.
Они сообщили, что среди погибших было несколько детей.
Маршрут из Нигера в Ливию является одним из основных способов иммигрантов достичь Северной Африки и Средиземного моря, чтобы попасть в Европу.
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