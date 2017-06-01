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Дальнее зарубежье 01.06.2017 17:24

Более 40 человек, застрявшие в Сахаре из-за поломки грузовика, умерли от жажды

44 человека умерли от жажды в пустыне Сахара после того, как их грузовик сломался на севере Нигера, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Шесть оставшихся в живых женщин смогли дойти до отдаленной деревни в Нигере, цитирует Би-би-си официального представителя Красного Креста Лаваля Тахира.

Они сообщили, что среди погибших было несколько детей.

Маршрут из Нигера в Ливию является одним из основных способов иммигрантов достичь Северной Африки и Средиземного моря, чтобы попасть в Европу.

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Тэги: НИГЕР, САХАРА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]