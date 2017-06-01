SOCAR увеличила в январе-мае отгрузку нефти из порта Новороссийск в 1,8 раза

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года отгрузила из порта Новороссийск 573,838 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
Как сообщалось, в январе-мае прошлого года компания отгрузила из Новороссийска 319,499 тыс. тонн. Таким образом, в январе-мае 2017 года объем отгрузки увеличился на 79,6%.
В мае 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 84,631 тыс. тонну нефти.
Договор между АК "Транснефть" и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.
В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
А.Азизов
Президент Азербайджана сменил главу исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики
Суд отклонил апелляционную жалобу по делу экс-главы крупнейшего банка Азербайджана
Президент Алиев соболезнует Гани в связи с жертвами теракта в Кабуле, призывает вести последовательную борьбу с терроризмом
Президент Алиев назначил Камала Абдуллаева ректором Азербайджанского Университета языков
Уровень миролюбия в мире в целом улучшился - доклад
В Азербайджане планируют ввести запрет на бесплатное распространение лекарственных препаратов
Нахчыванскую АР Азербайджана посетила группа руководителей ведущих СМИ страны
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
В Грузии доля населения, находящегося ниже абсолютного порога бедности, за год увеличилась на 0,5%
Тысячи мирных жителей бежали из Ракки в преддверии битвы за освобождение города от ИГ
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Предложение Qutu от Nar: цифровое телевидение, фибероптический интернет и мобильная связь в одном пакете на еще более выгодных условиях
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по страхованию банкоматов и наличности в них
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»