SOCAR увеличила в январе-мае экспорт нефти из порта Супса на 9%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-мае 2017 года из порта Супса экспортировала 1 млн 139,045 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
Как сообщалось ранее, в январе-мае 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 1 млн 40,947 тыс. тонн нефти. Таким образом, за январь-май 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса увеличилась на 9,4%.
В мае 2017 года компания отгрузила из порта Супса 260,38 тыс. тонн нефти.
В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.
Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
А.Азизов
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