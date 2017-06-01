ФРГ и Китай будут укреплять экономическое сотрудничество

Китай и Германия решили ускорить переговоры по китайско-европейскому инвестиционному соглашению.

ФРГ и КНР намерены укрепить сотрудничество в сфере безопасности, а также в таких областях, как энергетика, защита климата, авиация и развитие инноваций. Об этом заявили в ходе германо-китайских правительственных консультаций в Берлине в четверг канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

На фоне протекционистской политики президента США Дональда Трампа ФРГ и Китай видят необходимость в совместных шагах, направленных на создание и расширение зоны свободной торговли. Ли Кэцян подчеркнул важность экономического сотрудничества двух стран, а также заверил, что Пекин и далее будет придерживаться Парижского соглашения по климату, сообщает Deutsche Welle.

В рамках переговоров подписан ряд соглашений между китайскими и немецкими компаниями.

В частности, германский автопроизводитель Daimler и китайский государственный автохолдинг BAIC договорились о производстве электромобилей на заводе Mercedes-Benz в Пекине.

Кроме того, аэрокосмический концерн Airbus заключил договор об укреплении сотрудничества в области гражданского воздушного сообщения с Национальной комиссией развития и реформ Китая. Этот документ предусматривает совместную разработку и техническое обслуживание самолетов, а также производство и техобслуживание вертолетов.

В ходе переговоров Ли Кэцян отметил, что китайско-германские отношения быстро развиваются, двусторонние контакты на высоком уровне становятся более тесными, торговля и инвестиции увеличиваются высокими темпами, гуманитарные обмены расширяются, сообщает агентство "Синьхуа".

По его словам, в настоящее время, когда в мире умножаются факторы неопределенности, идеи противодействия глобализации и протекционизма поднимают голову, КНР и ФРГ должны продолжать руководствоваться принципами взаимного уважения, подхода друг к другу на основе равенства, укрепления взаимодоверия, углубления двустороннего сотрудничества, поддержания тесных контактов, содействия либерализации и упрощению торговли и инвестиций и защиты правил Всемирной торговой организации. Им также следует противопоставить внешним факторам неопределенности стабильность китайско-германских отношений, совместно послать региону и миру позитивный сигнал стабильности, сотрудничества и развития.

Ли Кэцян также подчеркнул, что Китай и Германия отличаются большой экономической взаимодополняемостью, имеют много общих интересов и огромный потенциал для сотрудничества. Он выразил надежду на то, что ФРГ поможет китайской стороне в получении сертификата пригодности к эксплуатации на территории ЕС для разработанного в КНР самолета С919.

Китай поддерживает германскую сторону в организации саммита "Группы двадцати", готов совместно развивать управление глобальной экономикой, способствовать ее уверенному, устойчивому и сбалансированному росту.

КНР и ЕС, подчеркнул Ли Кэцян, связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, китайская сторона неуклонно поддерживает процесс европейской интеграции, хочет видеть Европу сплоченной, процветающей и стабильной. Это, по его мнению, будет способствовать развитию многополярного мира и экономической глобализации.