НФПП до сих пор выделил производителям табака кредитов на сумму более 2 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) предпринимателям в сфере табаководства в Азербайджане до сих выделил льготные кредиты на сумму свыше 2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«До сих пор около 80 предпринимателей в сфере табаководства по линии НФПП получили льготные кредиты на сумму свыше 2 млн манатов», - сообщили в фонде.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов