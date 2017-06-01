НФПП до сих пор выделил производителям табака кредитов на сумму более 2 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) предпринимателям в сфере табаководства в Азербайджане до сих выделил льготные кредиты на сумму свыше 2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«До сих пор около 80 предпринимателей в сфере табаководства по линии НФПП получили льготные кредиты на сумму свыше 2 млн манатов», - сообщили в фонде.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Ахундов
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