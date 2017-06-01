Президент Азербайджана сменил главу исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в четверг о смене главы исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением президента новым главой ИВ Шарурского района Нахчыванской АР назначен Кямал Джафаров.

На этом посту он сменил освобожденного другим распоряжением главы государства Ибрагима Мамедова.

Р.Бабаев