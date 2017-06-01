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Внутренняя политика 01.06.2017 18:13

Президент Азербайджана сменил главу исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в четверг о смене главы исполнительной власти Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает сайт главы государства.

Распоряжением президента новым главой ИВ Шарурского района Нахчыванской АР назначен Кямал Джафаров.

На этом посту он сменил освобожденного другим распоряжением главы государства Ибрагима Мамедова.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]