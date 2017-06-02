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Дальнее зарубежье 02.06.2017 10:29

В Белом доме создается подразделение, которое будет отвечать СМИ в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США - газета

Администрация президента США создает специальное подразделение для реагирования на запросы средств массовой информации и следователей в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы США 2016 года, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, новое подразделение будет состоять из юристов, исследователей и специалистов в области коммуникаций, которые будут отвечать на запросы следователей и журналистов в связи с расследованием по России, которое становится все интенсивнее.

По информации представителя Белого дома, подразделение формируют руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, политический советник администрации Стив Бэннон и старший советник и зять президента Джаред Кушнер.

"Не известно, когда подразделение начнет официально свою работу", - сообщает издание.

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Тэги: США, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]