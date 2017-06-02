СБ ООН может в пятницу рассмотреть резолюцию с новыми санкциями против КНДР - СМИ

Проект резолюции с новыми санкциями против Северной Кореи может быть рассмотрен в пятницу, сообщают СМИ из штаб-квартиры всемирной организации со ссылками на дипломатические источники.
Проект, подготовленный США после длительных согласований с Китаем в ответ на непрекращающиеся пуски КНДР баллистических ракет, что запрещено соответствующими резолюциями Совбеза, предусматривает внесение в "черный список" дополнительно 14 северокорейских официальных представителей и четырех предприятий. Им, в случае принятия резолюции, будет запрещен въезд в другие государства, будут также заморожены их финансовые активы за рубежом.
В проекте документа также решительно осуждается проведение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, содержится требование "полностью, поддающимся проверке и необратимым образом оказаться от ядерного оружия и", а также прекратить все ракетные пуски.
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